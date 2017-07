Blac Chyna filme sa séance de squats pour faire taire les rumeurs de chirurgie

En pleine guerre avec Rob Kardashian, Blac Chyna contre-attaque encore. La mannequin a souhaité mettre un terme aux affirmations du père de sa fille Dream, qui a affirmé que son ex est passé sur le billard pour perdre ses kilos post-acouchement au début de l'année.



Le frère de Kim Kardashian avait affirmé que Blac Chyna avait eu recours à une liposuccion à 100 000 dollars. Pour prouver le contraire, elle a partagé avec les internautes du monde entier sa séance de sport... sur Snapchat.



Squats, abdos, etc. La jeune femme de 29 ans s'est fait filmer vêtue d'une brassière de sport et d'une paire de leggings très moulante en train de travailler les muscles dans plusieurs positions et sur plusieurs machines. Il y a une semaine, Rob avait posté une série de photos sur Instagram, avec une longue tirade dans laquelle il détaillait les infidélités présumées de Blac Chyna.



Blac Chyna en couple avec un rappeur ?



C'est lors de la fête nationale américaine du 4 juillet que la bimbo a succombé aux charmes du rappeur Rarri True. "Hahahaha Chyna vient juste de m'envoyer cette vidéo (ndlr : document où on aperçoit la jeune femme au lit avec Rarri True) en me souhaitant un joyeux 4 juillet, quelle folle. Passe plus de temps avec ta fille au lieu de faire l'amour avec cet homme juste après moi. Tu as besoin d'aide", avait réagi à chaud, Rob Kardashian.