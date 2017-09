Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Bougane traîne Aba No Stress et la 2Stv en justice Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Septembre 2017 à 09:43 | | 0 commentaire(s)|

L’aventure entre Boubacar Camara dit « Aba no stress » et Bougane Gueye Dany est loin de connaitre son épilogue. Le patron de D Média et son ex-animateur se sont invités devant le prétoire pour solder leurs comptes.



Selon le quotidien, « Les Echos » le patron de D-Média, a envoyé par le biais de son avocat, Me Bamba Cissé, deux citations respectivement à l’animateur et la 2stv. Pour le premier cité, à savoir Aba, Bougane Gueye Dany lui reproche d’avoir abandonné son poste, alors qu’il était sous contrat en bonne et due forme.



Il faut dire que l’ex animateur de « Yendoulène » a eu un début d’année très mouvementé, avec une mise à pied. Ensuite il s’en suivra la rumeur et l’effectivité de son départ à la 2stv. Au même titre qu’Aba, la 2stv a aussi reçu une citation directe en tant qu’employeur d’Aba No Stress.



Bougane demande ainsi des dommages et intérêts à la télévision d’El Hadj Ndiaye. Le contentieux relevant du droit du travail a été renvoyé en plaidoirie au tribunal du travail, le 09 Octobre prochain.



Accueil Envoyer à un ami Partager