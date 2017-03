Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Cameroun : Samuel Eto’o ambassadeur de l’Unicef partage le sourire avec les enfants (Photos) Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mars 2017 à 23:47 | | 0 commentaire(s)| C’est sur la page officielle de Samuel Eto’o qu’on apprend sa présence au Cameroun dans le cadre de son rôle d’ambassadeur de bonne volonté de l’Unicef. Dans une courte vidéo, l’international camerounais invite les uns et les autres à s’abonner à la page de l’Unicef Cameroun pour contribuer à la cause des enfants de ce pays d’Afrique.

Malgré les nombreuses rumeurs qui traversent la vie de Samuel Eto’o, concernant surtout les affaires de mœurs, le Camerounais le plus populaire dans les réseaux sociaux, reste toujours sur le fil de l’actualité et surtout dans le sens le plus noble du mot.

Eto’o est un digne fils de son pays et surtout un ambassadeur de choix pour le continent. Il est un exemple pour une jeunesse. Avec son humanisme, il est capable d’offrir le sourire aux visages restés longtemps abattus par la tristesse. Son parcours élogieux fait de lui un monument vivant et un rêve que toute une génération compte prendre comme source d’inspiration.

C’est peut-être pour ces raisons que l’agence de l’Onu spécialisée pour l’enfance a jeté son dévolu sur lui. Dans plusieurs pays africains, ce sont des personnes de ce calibre qui sont sollicitées pour cette noble tâche. Il était donc évident que dans un pays comme le Cameroun, le choix soit porté sur Samuel Eto’o.





