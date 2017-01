Carnet blanc : Balla Gaye 2 et Léna Guèye se sont dit Oui !

C'est officiel. Balla Gaye 2 a épousé le mannequin Léna Guèye, Celle là même qui était à l'origine de la bataille rangée au domicile du champion de Guédiawaye la fameuse nuit de noël. Le mariage a été célébré hier, dans la plus discrétion à Mermoz sur l'ancienne piste, au domicile d'un proche de la mariée.



Selon le quotidien L'Observateur, une forte délégation dont les membres sont triés sur le volet et conduite par Balla Gaye himself, a fait le déplacement pour la main de Léna Guèye. Le lutteur Balla Bèye dit Baboye était parmi celle-ci. C'est un peu après 17 heures, après une brève entrevue entre la délégation et les parents de la mariée, que l'union a été scellée. Balla Gaye 2 et sa délégation ont rejoint plus tard la nouvelle mariée à Keur Mbaye Fall pour savourer cette union.