Carnet rose: Maguy Chanel et le ministre Birima Mangara baptisent leur enfant jeudi Rédigé par leral.net le Lundi 15 Mai 2017 à 17:36 | | 0 commentaire(s)|

Le Bon DIEU a gratifié le couple Mangara d’un bébé et le baptême du nouveau venu de la dynastie Mangara se fêtera ce jeudi.



Maguy Chanel, puisque c’est d’elle qu’il s’agit est une maman comblée qui a accouché et bercé la venue au Monde d’un bébé ce jeudi.



Une bonne nouvelle pour le ministre délégué, chargé du budget, Chevalier dans l’ordre national du Lion et Officier de l’Ordre national du Lion.



Rappelons que le ministre délégué chargé du budget de Macky Sall a été inspecteur général d’Etat (Hors hiérarchie au niveau de la Fonction publique sénégalaise). Il est Breveté de l’Ecole nationale d’Administration et de Magistrature (E.N.A.M) de la Section Impôts et Domaines 1998 - Inspecteur



Il a été aussi nommé aux fonctions de Directeur de Cabinet du Ministre de l’Habitat : novembre 2002, avant d’être reçu en 28 Juin 2005 au concours d’entrée à l’Inspection générale d’Etat (étant le seul admis de cette année); avant d’être Formateur à l’Ecole nationale d’Administration et de Magistrature- Cycles A et B jusqu’en 2006, dans les disciplines suivantes : Droits d’enregistrement, Impôt sur les Revenus de Capitaux mobiliers (IRCM).



Birima Mangara a aussi été Gestionnaire du Fonds d’intervention de l’Inspection générale d’Etat (Gestion des Ressources humaines, financières et logistiques de l’institution) de juin 2006 à juin 2008; le mari chéri de Maguy Chanel a aussi été Directeur de Cabinet adjoint du Président de la République depuis le 14 janvier 2013.



