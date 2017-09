Charlatanisme chez l'ancien ministre, Bécaye Diop

L'ancien ministre et maire de Kolda a dû son salut à la vigilance de sa famille. Un charlatan nommé Ibrahima Diallo s'est introduit nuitamment chez l'ancien ministre, Bécaye Diop pour, dit-on, le marabouter.



Mais, le féticheur n'a pas eu le temps d'enterrer ses talismans et de verser ses potions. Il a été surpris par les membres de la famille de l'ancien maire libéral de Kolda, d'après Koldanews.



Ibrahima Diallo est conduit à la police. Après son audition à la police, il a été déferré au parquet avant d’être placé sous mandat de dépôt à la prison de Kolda. Devant le juge hier, Ibrahima Diallo a soutenu qu'il ne voulait pas jeter un mauvais sort à l'ancien maire de Kolda.



Il voulait au contraire, dit-il, verser des potions mystiques pour faire la promotion de Bécaye Diop afin que ce dernier soit coopté dans le Gouvernement de Macky Sall. Mais, le comportement du charlatan fait croire au juge qu'il ne jouit pas de toutes ses facultés mentales.



Ibrahima Diallo a fini par avouer qu'il est possédé par le mauvais esprits. Finalement, Ibrahima Diallo est condamné à un mois ferme pour charlatanisme et violation de domicile.



L'As