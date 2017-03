Chaud devant : Blac Chyna s'affiche topless !

Blac Chyna aurait-elle retrouvé la ligne ? En novembre dernier, la mannequin américaine donnait naissance à son deuxième enfant avec Rob Kardashian. Depuis la naissance de la petite Dream, la vie n'est pourtant pas simple avec le père. Le tandem s'est séparé et a renoué de nombreuses fois. Selon des proches, ils ne vivraient plus ensemble depuis Noël et leur mariage aurait été annulé.



Malgré une vie tumultueuse, Blac Chyna semble toutefois avoir trouvé la force et la motivation pour se prendre en main au terme de sa grossesse pour pouvoir s'afficher sans complexe. Ainsi, la star a partagé un cliché d'elle pris par le photographe 2020Photography sur Instagram... topless. Seulement vêtue d'un collier en argent et de bracelets au poignet, elle cache sa poitrine de sa main droite, dévoilant notamment ses tatouages le long de son ventre, le regard rivé sur l'appareil photo.



Une perte de poids impressionnante

Mais ce n'est pas la seule chose qui a frappé les internautes. En effet, l'ex de Tyga est apparue très amincie. Selon le Daily Mail, elle aurait en effet perdu plus de 20 kilogrammes. Un cliché qui n'a pas laissé les internautes indifférents, récoltant 337.000 j'aimes en un jour et plus de 4000 commentaires pour la plupart conquis.