Chine : Une statue de poulet à l'effigie de Trump pour célébrer l’année du Coq

À l'approche de l’année du Coq, les figures de coqs et de poules se multiplient en Chine, et une sculpture géante d'un poulet dont le visage ressemble à celui du président élu des États-Unis Donald Trump a été installée à l'entrée d'un centre commercial.



À l'occasion de la prochaine année du Coq, un centre commercial chinois a installé une sculpture géante d'un poulet dont le visage est modelé sur celui de Donald Trump, la crête du gallinacé ayant été remplacée par la mèche emblématique du président élu des États-Unis, lit-on dans les médias internationaux.



M. Trump prendra ses fonctions le 20 janvier prochain, une semaine avant le Nouvel An lunaire, qui marquera pour les Chinois le début de l'année du Coq, et son effigie, dans le style des volailles des films d'animation comme « Chicken run », est apparue cette semaine à Taiyuan, la capitale de la province du Shanxi dans le nord de la Chine.







Cette sculpture insolente, dont des clichés ont été publiés par des sites de médias officiels, est dotée d'une large mèche de couleur orange remplaçant l'habituelle crête rouge de l'animal et qui imite à merveille le balayage capillaire du milliardaire américain.



Avec son visage très ressemblant et ses minuscules ailes parodiant la gestuelle particulière du magnat de l'immobilier, le « poulet Trump » a marqué les esprits, au point que des répliques de la sculpture originale sont déjà en vente sur Internet. On en trouve d'ailleurs à toutes les tailles et à tous les prix.





