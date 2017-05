Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Chris­tian Karem­beu bien­tôt papa : comment son ex Adriana, qui lutte pour deve­nir maman, le vit Rédigé par leral.net le Lundi 29 Mai 2017 à 17:27 | | 0 commentaire(s)|

Marié depuis quelques semaines avec la skieuse Jackie Chamoun, Chris­tian Karem­beu attend un enfant avec elle, aux dires de son ex-épouse Adriana Karem­beu, qui a de son côté des diffi­cul­tés à deve­nir mère.



Cela fait main­te­nant plusieurs mois qu’A­driana Karem­beu espère deve­nir maman. Son combat pour avoir un enfant n’a pour l’heure pas encore vu ses rêves se concré­ti­ser. Mais elle y croit encore, a-t-elle confié à TV Grandes Chaînes : « Mon mari et moi n’avons pas perdu espoir et nous étudions toutes les solu­tions, y compris l’adop­tion, a-t-elle précisé. Mais je veux dire aux femmes qu’il faut y penser quand le corps est apte.



Moi, je me disais que j’avais le temps… C’était faux ! » Mariée pendant 14 ans avec le foot­bal­leur Chris­tian Karem­beu – elle a d’ailleurs gardé son patro­nyme, voici pourquoi – elle a vécu leur rupture comme « une petite mort » tant leur rela­tion était « riche et fusion­nelle ». Et c’est grâce aux liens qu’ils ont gardés qu’elle a appris que lui, qui est déjà papa d’Ines, 22 ans, aurait bien­tôt un autre enfant.



Marié depuis peu avec la skieuse Jackie Chamoun âgée de 25 ans, il sera de nouveau papa, d’après les infor­ma­tions d’Adriana Karem­beu, qui se réjouit pour lui sans la moindre réserve : « Je suis très contente, parce que je crois que sa femme est enceinte. Et je sais à quel point il doit être heureux. Je ne peux pas lui souhai­ter chose plus belle. »



Elle qui a épousé il y a trois ans l’homme d’af­faires Aram Ohanian avait quitté en 2011 son premier mari parce qu’il n’y avait « plus de bonheur » dans leur couple et qu’elle et Chris­tian Karem­beu n’avaient plus « les mêmes projets ». Ils ont chacun pu rebon­dir avec une nouvelle personne à leurs côtés et écrivent à leur rythme les nouvelles pages de leur vie.



source: Voici



