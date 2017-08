Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Combat du siècle: Floyd Mayweather et Conor McGregor se promettent l’enfer (vidéos) Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Août 2017 à 16:52 | | 0 commentaire(s)|

C’est la guerre des mots, version «face-2-face » dans lutte sénégalaise. Floyd Mayweather et Conor McGregor, ont assuré dernièrement une campagne de promotion internationale, de Los Angeles à Londres, durant laquelle ils ont habilement fait monter la sauce pour cet énième "combat du siècle", à coups de noms d'oiseau et autres moqueries. Visiblement plus provocateur, l'Irlandais a assuré que l'Américain ne tiendra pas "deux rounds" dans le combat très attendu qui les opposera, le 26 août à Las Vegas.



"Surtout avec des gants de huit onces, je ne pense pas qu'il tiendra jusqu'au deuxième round", a asséné mercredi la star des arts martiaux mixtes (MMA) lors d'une conférence téléphonique, alors que les deux hommes ont été autorisés à utiliser des gants plus légers que ceux de dix onces en usage dans les combats professionnels de boxe anglaise. "Je ne veux pas que les gens disent: Oh, il a eu de la chance sur ce coup et tout ça. Une partie de moi espère qu'il durera, comme ça je pourrai montrer mes qualités et le démonter", a déclaré Conor McGregor (29 ans), dans un nouvel épisode de provocations entre les deux boxeurs depuis l'annonce de leur combat en juin.



Conor McGregor a expliqué avoir encaissé des sessions d'entraînement éreintantes, qui l'ont emmené "en enfer et ramené sur Terre", afin d'être prêt à tous les scénarios sur le ring de la T-Mobile Arena. "Je suis prêt pour les deux scénarios. Je suis prêt à aller à la guerre sur 12 rounds, et je suis prêt à le battre d'entrée."



« C’est pour la cause. C’est pour tous les Noirs du monde »



Lors d’une récente interview, Mayweather a déclaré que sa motivation pour le combat avait changé. « C’est pour la cause. C’est pour le peuple américain. C’est pour tous les Noirs à travers le monde », a-t-il affirmé. En effet, en pleine promo McGregor s’est arrêté sur le plateau du Jimmy Kimmel Live! show et commentant un scène du film Rocky dans lequel on peut voir des personnages noirs, le boxeur les a qualifiés de « singes dansant à la salle de sport« .



« Je n’ai pas apprécié qu’il nous appelle des singes. Je trouve que c’était totalement inapproprié. Ca ne m’a pas fait sortir de mes gonds mais je n’ai pas apprécié. », a avancé Mayweather. « Ca m’a fait penser à tous nos leader. Martin Luther King, Malcom X. Ils se sont mis en première ligne pour moi, ma famille et mes êtres chers. (…) Je suis fort, intelligent et patient. Et qu’en viendra le 26 août, je serai la même personne. Mais on verra s’il dira encore que nous sommes des singes, on verra s’il le dira ce jour-là. »



Conor McGregor (29 ans), qui combat en temps normal en frappant avec ses jambes et ses genoux et en utilisant des techniques d'étranglement, est donné largement perdant par les observateurs face à Floyd Mayweather (40 ans), resté invaincu en 49 combats professionnels.



