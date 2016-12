Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Comment avoir les cheveux tres doux ? Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Décembre 2016 à 18:43 | | 0 commentaire(s)| Comme pour le gommage de la peau, celui du cuir chevelu sert essentiellement à décoller toute forme d'impureté et de cellules mortes. Il contribue également à le débarrasser des pellicules tout en éliminant l'excès de sébum. Un gommage du cuir chevelu participe également à activer la microcirculation.

Le but est donc de débarrasser la peau du crâne de tout ce qui peut l'étouffer pour qu'elle soit purifiée, oxygénée et bien stimulée. Ce soin du cuir chevelu est bon pour tout le monde, de tout genre, à la seule condition que la peau soit saine. Il est adapté aux cuirs chevelus à tendance grasse ou pelliculaire.



Le gommage est également recommandé en cas de démangeaisons ou de chevelure fatiguée. Il est seulement important de savoir qu'un gommage du cuir chevelu doit être évité juste après une coloration, au risque de délaver la nouvelle couleur.



Comment faire un gommage du cuir chevelu ?



d'huile naturelle essentielle pour nourrir et protéger les fibres capillaires.

Comment procéder pour faire votre gommage ? Sur cheveux mouillés et bien essorés, appliquez le produit raie par raie. Vous pouvez également ne choisir que de les humidifier avec un simple vaporisateur d'eau.



Ensuite, procédez à une petite séance de massage de votre cuir chevelu, en effectuant de petits mouvements circulaires. Cela stimulera la microcirculation au niveau de la tête, mais contribuera également à bien faire pénétrer le produit. Laissez ensuite pauser une quinzaine de minutes avant de rincer à l'eau chaude et de procéder à votre shampooing habituel.



Quels produits pour un gommage du cuir chevelu ?



Dans le commerce, il existe de nombreux produits spécialement formulés pour le gommage du cuir chevelu. Ce sont surtout des exfoliants qui se présentent généralement sous forme de gel, de crème ou de masque. Les actifs qui les composent sont essentiellement naturels.



Les plus utilisés sont les noyaux de fruit comme l'abricot, des graines de plantes comme celles du tournesol, des huiles végétales ou encore essentielles. Le tout pour apporter de la brillance, de la vigueur et du volume aux cheveux. Vous pouvez également préparer votre propre gommage maison, très simple mais tout aussi efficace.



Pour cela, il vous suffit de mélanger une cuillère à café de gros sel avec deux ou trois cuillérées à soupe d'après-shampooing. Pour l'appliquer, procédez de la même façon que pour un gommage du commerce.



