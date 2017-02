Comment comprendre ses rêves ?

Les rêves sont des messages que nous envoie notre inconscient même s’ils ne sont pas toujours évidents à comprendre. Analyser ses rêves peut permettre de mieux comprendre et d’affronter certaines situations. Voici quelques conseils pour interpréter vos rêves.



Les rêves permettent à notre cerveau d’assimiler les événements de la journée, de faire le tri et de se préparer à une nouvelle journée à venir. Ils sont également un pont vers notre inconscient, comprendre ses rêves peut donc vous aider à vous sentir mieux dans votre vie.



5 astuces pour analyser ses rêves



1. Notez vos rêves



A peine levé(e) vous peinez à vous souvenir de vos rêves et c’est tout à fait normal, aussi positionnez un calepin et un stylo à côté de votre lit et notez votre rêve dans le détail.



2. Domaine de prédilection de vos rêves



Très souvent certains éléments tendent à revenir à plusieurs reprises dans les rêves. Notez avec précision les choses ou les individus qui reviennent constamment dans vos rêves.



3. Émotions positives



Quelles ont été vos sensations au réveil ? Si vous ressentiez un profond bien-être retranscrivez-le et si possible notez les causes de ce bonheur (réussite dans votre rêve, événement heureux etc…)



4. Emotions négatives



Parfois les rêves sont si prenants qu’il est possible de se réveiller en pleurs, angoissé, ou stressé à tel point que ce mal-être perdure toute la journée. Il arrive aussi parfois que l’on soit en colère contre une personne sans raison… Notez également ces sensations.



5. L’importance du détail



Notez les détails qui reviennent souvent dans vos rêves car même s’ils peuvent vous paraître minimes ils peuvent tenter de vous faire passer un message.



Si vous faites face à une situation stressante, que vous êtes angoissé(e) ou encore que vous avez une décision importante à prendre vous remarquerez vite l'étrangeté de vos songes… Par votre rêve et ses symboles, votre inconscient vous indique la voie à suivre, en décryptant vos rêves vous aurez la possibilité d'avancer dans la bonne direction.