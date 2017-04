Comment l'activité sportive peut améliorer la sexualité

Côté féminin : de l’audace et des orgasmes

60 % des femmes déclarent, grâce à une pratique sportive régulière, soit deux ou trois séances de vingt minutes hebdomadaires, être plus audacieuses au lit. « L’activité physique active fortement la sécrétion de la dopamine, de l’endorphine et de la sérotonine. L’association de ces trois hormones stimule le désir, le plaisir, et donne confiance en soi. Ainsi, lors de l’acte sexuel, elles s’abandonnent sans retenue », précise Julien Lavault.



Une sur deux dit même avoir encore plus envie d’un gros câlin après s’être démenée. « Outre les bienfaits physiques sur le corps, après une activité tonique, on se sent mieux dans sa peau, comme délivrée de ses inhibitions, donc plus encline à une relation intime », poursuit-il. Et les efforts paient, car, quand elles sont assidues et suivent l’application depuis trois mois, 43 % d’entre elles ont rapidement un orgasme à chaque rapport sexuel.



Un chiffre qui passe à 60 % quand elles s’entraînent depuis six mois. « La confiance en soi et le sentiment de se sentir attirante sont des déterminants qui augmentent au fil du temps et des entraînements. Les femmes se retrouvent donc dans un état psychologique propice au laisser-aller et atteignent plus facilement l’extase », insiste le président de Fysiki.



Côté masculin : des performances dans la durée

Pour les hommes, qui suivent le même programme, le bénéfice est également au rendez-vous : 80 % se sentent plus attirants, confiants et sexy grâce au sport et 71 % disent être plus performants au lit. « L’activité physique les aide, bien sûr, à être plus en harmonie avec eux-mêmes, mais elle leur permet surtout de mieux canaliser et contrôler leur excitation », souligne-t-il. Une maîtrise qui, forcément, retentit sur la durée des ébats. Selon l’enquête, elle augmenterait de 15 %, à savoir plus de soixante-quinze secondes.



Des chiffres qui donnent vraiment envie, sans tarder, de prendre de bonnes résolutions… Mais prudence, car point trop n’en faut. Selon des chercheurs américains de l’université de Caroline du Nord, une pratique trop intensive diminuerait la quantité de testostérone chez les hommes et plomberait leur libido. « A partir de quatre heures de pratique hebdomadaire, la courbe des avantages commence à s’infléchir chez les sportifs et les sportives. Au-delà de huit heures, il n’y a plus aucun bénéfice santé sur le plan sexuel, car le corps sécrète du cortisol, une hormone stressante qui annule les bienfaits de la dopamine, de l’endorphine et de la sérotonine », conclut Julien Lavault.



A ce sujet, l’application recommande une heure vingt de sport par semaine, voire deux heures trente pour les plus courageux, mais guère plus.



