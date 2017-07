Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Comment la mère de Messi a failli gâcher le mariage de son fils avec Antonella Roccuzzo (PHOTOS) Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juillet 2017 à 11:52 | | 0 commentaire(s)| La star du FC Barcelone Lionel Messi s’est mariée avec sa petite amie d’enfance, Antonella Roccuzzo, le vendredi 30 juin 2017 dans leur ville natale, Rosario, en Argentine. La cérémonie était grandiose, car des légendes du football tels que Samuel Eto’o, Sergio Aguero, Carles Puyol et Cesc Fabregas étaient présentes.

Selon des sources, la mère de Messi, Celia Maria Cuccittini, a failli gâcher le mariage de son fils alors qu’elle est entrée dans la salle avec son mari, Jorge Messi, vêtue d’une robe blanche. La mère de Messi aurait défié la tradition argentine, en portant une robe blanche car seule la mariée a le droit de porter le blanc lors d’un mariage.



Ces mêmes sources révèlent que la famille de la mariée et du marié étaient en mauvais termes avant le mariage. Les médias argentins ont révélé que Messi avait réservé tout un étage du complexe hôtelier du centre-ville de Rosario, tandis que la famille d’Antonella occupait un autre étage. Il existerait de sérieuses tensions entre les deux familles.



Selon Sport, les grands frères de Lionel Messi, Rodrigo et Matias ainsi que sa maman Célia Maria, ne lui auraient jamais rendu visite à Barcelone, où il habite avec Antonella et leurs petits garçons Thiago et Mateo.





Afrkmag



