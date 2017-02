Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Comment reconnaître une grande manipulatrice en 5 étapes Rédigé par leral.net le Lundi 27 Février 2017 à 10:43 | | 0 commentaire(s)|



Chers hommes, vous pensez au mariage. Vous cherchez la femme de votre vie. Le problème, vous avez un gros doute sur la sincérité de votre copine. Vous vous demandez si elle est là parce vous avez beaucoup d’argent ou bien parce qu’elle vous aime. Voici 5 points majeurs pour reconnaître une manipulatrice. 1- Les Ex qui reviennent subitement. Cette femme vous a quitté parce que vous n’aviez pas d’argent. Par chance, vous avez trouvé un emploi et votre statut social a changé. Du jour au lendemain vous avez eu beaucoup d’argent et voilà que réapparaît votre Ex pour vous demander pardon. est elle sincère? ou l’odeur de votre argent l’a attiré? C’est simple dites lui que vous avez déjà quelqu’un dans votre vie. Si elle est là pour votre richesse, elle acceptera d’être votre maîtresse.



2- Vous pensez être en couple avec une fille et à chaque fois que vous devez passer à l’acte elle a une excuse. Les femmes ont plus d’un tour dans leur sac pour éviter d’accepter vos avances s3xuels. Vous leur donnez tout ce qu’elles veulent. mais quand vous leur demandez de satisfaire votre envie, elles vous diront qu’elles ont mal à la tête, ou au ventre. Elles vous expliqueront que les Anglais sont arrivés. En outre, elles inventent un nouveau truc pour vous dissuader à chaque fois vous promettant que cela se fera la prochaine fois. Pour vous faire patienter, elles flirteront avec vous pour augmenter votre désir pour elle.



3- Elles sont toujours vierges. Elles vous diront qu’elles sont vierges alors que non. C’est vrai ne mettez pas toutes les femmes dans le même sac. En effet, il y a des femmes qui sont toujours vierges , mais il y a aussi celles qui utilisent cette excuse pour profiter de votre argent et partir.



4- Les allumeuses Ce genre de filles utilisent tous leurs atouts physiques pour obtenir ce qu’elles veulent d’un homme. Elles n’ont aucune limite, elles sortent avec les copains ou le mari de leur amie, leurs sœurs ou leurs cousines. Elles vous font des avances dès que vous vous retrouvez seules, elles se mettent nues devant vous juste pour vous avoir dans leur lit. Ensuite, elles vous font un chantage et vous menacent de tout révéler à vos femmes. Parfois, elles vont jusqu’à prendre des grossesses pour avoir des pensions alimentaires.





5- Ne montrez jamais que vous avez de l’argent. Éprouvez cette femme tout simplement, commencez par réduire vos dépenses pour voir comment elle réagira.



