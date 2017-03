Cristiano Ronaldo à nouveau papa ? La star attendrait des jumeaux !

Tout va bien pour Cristiano Ronaldo. Après avoir remporté le Ballon d'or 2016, il a été élu "Meilleur joueur de l'année" lors de la cérémonie des FIFA Football Awards en janvier dernier. Cette soirée-là, le sportif en avait profité pour officialiser sa relation avec la belle Georgina Rodriguez. Cette dernière s'entendrait d'ailleurs à merveille avec le petit Cristiano Junior qui, à sept ans, serait sur le point d'avoir deux frères d'un coup...



En effet, le tabloïd britannique The Sun vient de révéler une information événement, si jamais la rumeur s'avère confirmée prochainement. Le footballeur aurait eu recours à la gestation par autrui et attendrait des jumeaux qui devraient naître très prochainement ! "Cristiano et sa famille sont impatients de faire la connaissance des nouveaux membres de leur clan. Il aime garder sa vie privée secrète mais a confié aux personnes qu'il aime et à ses proches amis que les petits garçons doivent arriver très bientôt. Il a le sentiment que c'est le moment pour son fils d'avoir des frères avec lesquels grandir", a déclaré anonymement une source proche de la star.



Alors qu'il avait 25 ans, Cristiano Ronaldo aurait déjà fait appel à une mère porteuse pour son fils né le 17 juin 2010, et avec qui il est un véritable papa gaga. Sur son compte Instagram, il poste très régulièrement des photos capturant des moments attendrissants passés entre lui et Cristiano Junior. L'athlète n'avait jamais caché vouloir agrandir sa famille, et cela devrait donc enfin arriver bientôt...



source: Closer