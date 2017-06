Cuisine marocaine : Poulet farci et cuit au four / Stuffed and baked moroccan chicken

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Juin 2017 à 15:10 commentaire(s)|

Une bonne recette pour les dimanches en famille. Poulet farci à la vermicelle de riz et cuit au four.



Ingrédients pour la farce : 150 g d'abats de poulet coupés en petits (coeur, foie, gisier) 1 oignon émincé 60 g de vermicelle de riz 2 gousses d'aille écrasées 1/2 citron confit coupé en petits dés Une poigné d'olive verte dénoyautées et coupées en petits Persil et coriandre bien ciselés 1/2 c.c de gingembre 1/2 c.c de poivre 1/2 c à café de paprikas 1/2 c.c curcuma 1/2 c.c sel 2 à 3 c.s d'huile d'olive



Ingrédients pour le poulet : 1 Poulet 2 oignon coupés grossièrement 2 gouses d'ail émincé 50 g de beurre 1/4 c.c de gingembre 1/2 c.c de poivre 1/2 c.c curcuma 1/2 c.c sel