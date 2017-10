DP World et Messina transigent : Youssou Ndour empoche près d’un milliard de FCfa Suivant connaissement numéro An404728 émis à Anvers le 11 juin 2014, l’armement Ignazio Messina and Co avait transporté à destination du Port de Dakar, une machine presse référencée Bostdie Cutter auto platen press expertcut destinée au Groupe futurs médias.

A l’arrivée du navire « Klaus J » au port de Dakar, la cargaison a été débarquée par la société Dubaï port world (Dpw). Suivant exploit de Me Djibril Diatta, huissier de justice, en date du 21 octobre 2015, Gfm a servi une assignation à Messina Sa et à Dpw aux fins de les voir déclarer responsables des dégâts occasionnés à la machine transportée et les voir condamner à payer solidairement 2,4 milliards de francs Cfa à titre de réparation et 500 millions de Fcfa en guise de dommages et intérêts.



In fine, les deux parties ont convenu d’un accord de règlement définitif du litige comme l’atteste le PV, de conciliation en date du 11 octobre 2017 obtenu par "Libération", qui en fait état dans sa livraison du jour.



Selon le PV, Messina Sa et Dpw s’engagent à payer au Gfm, pour soldes de tout comptes la somme de 1.295.000 Euros (949,6 millions de Fcfa). Gfm récupérera en outre par ses propres moyens, en l’état où elle se trouve, la presse endommagée actuellement entreposée sur le terre-plein de

Dpw au port de Dakar.



Au passage, poursuit "Libération", le groupe se désiste de sa plainte mais aussi de toutes autres réclamation, demande, action, poursuite… enfin, le règlement de la somme convenue sera effectué après homologation par le juge du procès-verbal. Ce qui est le cas depuis le 11 octobre dernier. Voilà qui clôt le débat sur ce dossier qui a quand même duré.





