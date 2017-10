Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Découvrez 5 célèbres footballeurs qui se sont convertis à l’Islam (photos) Rédigé par leral.net le Lundi 23 Octobre 2017 à 13:29 | | 0 commentaire(s)|

Il existe plusieurs footballeurs chrétiens qui se sont convertis à l’Islam. Certains l’on fait au début de leur carrière tandis que d’autres se sont convertis après avoir pris la retraite. Les raisons de leurs décisions restent souvent inconnues. AfrikMag vous fait découvrir 5 superstars du football qui ont changé leur foi.

1. Emmanuel Adébayor



L’ancien capitaine des Éperviers du Togo s’est récemment converti à l’islam lors d’une cérémonie qui a été partagée sur les réseaux sociaux. Avant cette conversion, Adébayor était un chrétien pratiquant et avait l’habitude de publier les photos de lui et des prêtres sur Facebook, louant Dieu.

2. Franck Ribery

Le footballeur français qui joue actuellement pour le club allemand du Bayern Munich, s’est converti à l’islam en 2002 grâce à sa femme, Wahiba Belhami. Ce dernier affirme qu’il se sent physiquement et mentalement plus fort depuis qu’il s’est converti.

3. Eric Abidal

Abibal est un footballeur français qui a pris sa retraite suite à des problèmes de santé. En mars 2011, il avait été diagnostiqué avec une tumeur au foie, et un an plus tard, il a subi une deuxième opération et son foie a été transplanté. Abidal s’est converti du catholicisme à l’islam et a changé son nom en Bilal Eric Abidal juste après son mariage en 2007.

4. Nicolas Anelka



Le footballeur français à la retraite s’est converti à l’islam à l’âge de seize ans, mais il a longtemps gardé ses croyances religieuses secrètes. Il a subi une conversion formelle en 2004, adoptant le nom Abdul-Salam Bilal.

5. Danny Blum

Ce footballeur allemand a annoncé sa conversion à l’Islam en janvier 2015. Blum a déclaré dans une interview qu’il prie cinq fois par jour et mange de la nourriture halal.





