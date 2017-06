Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Découvrez 7 femmes de footballeurs qui peuvent vous faire craquer Rédigé par leral.net le Mardi 20 Juin 2017 à 11:41 | | 0 commentaire(s)|

Certains footballeurs peuvent très bien jouer sur le terrain. Mais il y en a d’autres qui détiennent la couronne quand il s’agit de se marier avec de belles épouses. Il est difficile de préciser quel footballeur a la femme la plus belle. Mais en parcourant cette liste, vous jugerez vous-même.

7. Pilar Rubio Fernández



Pilar Rubio Fernández est journaliste espagnole et présentatrice de télévision. Elle a posé pour plusieurs magazines masculins, et a joué dans les films Isi & Disi, Alto Voltaje et Carlitos et le Campo de los sueños. Sergio Ramos est entré en relation avec Pilar Rubio en septembre 2012.



6. Nina Weiss



En mai 2017, Neuer a épousé sa petite amie de longue date Nina Weiss à Tannheim, en Autriche. Ils se sont rencontrés en 2014 lors de la production de la statue de cire de Manuel Neuer pour Madame Tussauds. « Nous avons choisi les yeux ensemble » a déclaré la jolie blonde.



5. Shakira Isabel Mebarak Ripoll



Shakira Isabel Mebarak Ripoll est une chanteuse colombienne, compositrice, danseuse et productrice de disques, mariée au joueur du FC Barcelone, Gerard Pique. Ils ont deux enfants. Shakira parvient toujours à garder sa beauté à tel point qu’il est difficile de savoir qu’elle est dans la quarantaine (elle a eu 40 ans en février). « Je ressens que moins je me maquille, plus je suis belle », dit-elle.

4. Melissa Satta



Personnalité de la télévision, Melissa Satta est mariée au milieu de terrain des Black Stars du Ghana, Kevin-Prince Boateng. Selon les infos, cela fait plus de 5 ans que les deux sont ensemble. Ils ont un fils, Maddox Prince Boateng. Malgré une longue liste d’ex-copains, Satta n’a jamais trompé Boateng et n’est impliquée dans aucune sorte d’affaire extra-conjugale.



3-Amine Gulse



Le milieu de terrain d’Arsenal Mesut Özil est en couple avec Amine Gulse, vainqueur Miss Turquie 2014 et ancienne concurrente Miss Monde. Et maintenant Amine Gulse a un anneau de fiançailles sur son doigt, ce qui suppose qu’ils vont bientôt se marier.



2. Majda



Sakho est marié à Majda, avec qui il a deux filles, nées en 2013 et 2015. Majda est une belle femme brune (aux cheveux brun foncé). Elle ressemble à Kim Kardashian.

1. Ludivine



Ludivine, qui est née à Auxerre, a rencontré Bacary Sagna à l’âge de 14 ans. Quand elle avait 17 ans, son amitié s’est transformée en fiançailles. Le 17 juillet 2010, ils se sont mariés. Ils ont deux fils, Elias Sagna et Kais Sagna. Ludivine est un top model dans la ville de Londres.

