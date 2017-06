Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Découvrez à quoi ressemblent aujourd’hui, plusieurs stars des années 80 Rédigé par leral.net le Mardi 20 Juin 2017 à 22:53 | | 0 commentaire(s)|

Les années 80 représentent la belle époque pour bon nombre de personnes les ayant vécues. Beaucoup de stars furent de vraies comètes. Un jour, elles étaient plus célèbres que Kim Kardashian, et l’autre elles redevenaient anonymes.

Vous ont-elles marquées? vous ont t-elles fait plaisir? Les avez vous aimées devant vos écrans?

Voici un TOP nostalgique qui devrait rappeler à votre mémoire quelques visages emblématiques de votre enfance.

Certains sont complètement tombés dans l’oubli, et d’autres attisent encore les foules enragées ! En tout cas, c’est l’occasion de raviver quelques souvenirs…

1- Robyn Lively

La petite rouquine espiègle de Teen Witch est restée aussi mignonne que dans le film qui a propulsé sa carrière d’actrice.

2 -Shérif, fais moi peur !

Le beau blond baroudeur, joué par John Schneider, n’a rien perdu de son sex-appeal avec l’âge.

3-Richard Dean Anderson

De MacGyver à Stargate SG1, en voilà un qui a traversé les décennies.

4-Bonnie Tyler

On dirait que le temps n’a pas eu d’emprise sur l’interprète de Total Eclipse of the Heart.

5-Patrick Juvet

On dirait qu’il a eu du mal à venir voir les rides s’installer.

6-Ma sorcière bien aimée !

La petite princesse de Tabatha a bien grandi ! Erin Murphy est une grande fille maintenant.

7-Eric Morena

Il a toujours le regard aussi grave.

8-Phoebe Cates

Elle était le fantasme de beaucoup de jeunes hommes et on peut dire qu’elle a conservé son air mutin.

9-Julie Pietri

Et bien, la rousse incendiaire n’a rien perdu de sa superbe.

10-Jean Pierre Mader

Non, il n’a pas disparu puisqu’il est l’une des stars les plus attendues sur les différents shows nostalgiques des années 80.

11-Hervé Vilard

Capri c’est pas encore totalement fini pour la vedette de la chanson.

Emeraude ASSAH afrk.mag





