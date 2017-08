Découvrez l’étonnante histoire de Ayana Michele, le top-model sourde

Elle raconte son histoire ci-dessous:



Je ne suis pas née sourde. Je suis née avec une audition, bien que je ne me souvienne pas d’être capable d’entendre du tout. J’ai eu des problèmes d’audition depuis que j’étais enfant. Ma mère pensait juste que j’étais capricieuse et que je n’aimais pas écouter.



Jusqu’à ce qu’ils aient découvert que je ne pouvais pas entendre. J’ai fini par porter un appareil auditif dans mon oreille gauche et je suis devenue complètement sourde de mon oreille droite.



Depuis que j’avais 6 ans. Quel que soit mon handicap, J’ai toujours excellé à l’école et auprès de mes semblables.



Mes médecins ont l’habitude de me dire … un jour, vous allez complètement être sourde. Je suis dans la vingtaine maintenant et je suis complètement devenue sourde cette année (2017).



Mon médecin m’a donnée une option, je pourrais choisir de passer un long processus de chirurgie, ce qui me donnerait une tentative d’avoir au moins un pourcentage d’audition ou de rester complètement sourde. – Non, pas besoin. Je vais faire mes choses… . Le monde s’améliorera ou bien pas.





