Angelina Jolie a Brad Pitt dans la peau. Le média britannique Daily Mail révélé ce lundi 13 mars les clichés inédits du dernier tatouage jusqu'à présent inconnu d'Angelina Jolie. L'actrice, qui en compte une quinzaine sur son corps, a décidé de sceller son amour pour Brad Pitt lors de son voyage à Siem Reap au Cambodge, en février 2016. A l'époque, elle tournait le film "First They Killed My Father" pour Netflix.



Sur les clichés, on aperçoit un (assez imposant) tatouage représentant une série de symboles, de dessins géométriques et de formes animales. Pour immortaliser son amour avec Brad Pitt, Angelina Jolie avait fait appel à un ancien moine Thaï du nom de Ajarn Noo Kanpai. L'homme a également tatoué l'acteur d'un symbole bouddhiste au niveau de l'estomac. Il rapporte que l'ex-couple avait choisi ces dessins afin de "symboliquement les lier en tant que mari et femme".