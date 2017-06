Découvrez les images sidérantes de l'arrestation de Tiger Woods, le célèbre ex-champion de golf

C à vous : les images sidérantes de l'arrestation de Tiger Woods

Dans C à Vous ce jeudi 1er juin, les téléspectateurs de France 5 ont pu découvrir les images hallucinantes de l'arrestation de Tiger Woods.



Tiger Woods a connu un début de semaine compliqué. Dans la nuit du lundi 29 mai au mardi 30 mai, le golfeur de 41 ans a été arrêté au volant de son véhicule par la police de la ville de Jupiter en Floride. Il a été conduit au poste de police et placé en cellule pendant plusieurs heures avant d'être relâché. Quand les membres des forces de l'ordre l'ont retrouvé endormi dans son véhicule très endommagé (deux pneus crevés, pare-choc arraché), ils ont constaté que Tiger Woods avait un comportement suspect.



Après avoir cru dans un premier temps que le roi des greens avait un peu trop forcé sur la boisson ou consommer des substances illicites, les policiers ont eu une explication après avoir procédé à un test. Le trouble du comportement de Tiger Woods a été provoqué par une prescription médicamenteuse pour soulager ses douleurs après une opération du dos.