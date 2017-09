Diène Farba Sarr avoue l'échec du Gouvernement sur les inondations à Kaolack : « C’est la pluie, c’est le fait de Dieu, on n’y peut rien »



Devant l’ampleur des dégâts des inondations dans la commune de Kaolack, le ministre du Renouveau urbain, de l’Habitat, Diène Farba Sarr a affiché l’impuissance du gouvernement.

« C’est la pluie, c’est le fait de Dieu, on n’y peut rien. Mais, nous sommes là pour vous et c’est pourquoi nous matérialisons cette volonté par notre présence », a-t-il lâché devant les populations locales.



Pour autant, il a dit tout sa compassion au nom du Gouvernement qui n’est pas insensible à la situation qu’elles vivent en ce moment.



«(…) Nous sommes dans un Gouvernement affectif et nous demandons pardon aux populations de Kaolack », a dit.



Sans être précis, le ministre a révélé que l’Office national de l’assainissement (ONAS) va bientôt commencer les travaux.



« L’ONAS m’a dit qu’il peut démarrer dès à présent les travaux (...) Je ne peux pas donner de date parce que je ne suis pas le ministère. Moi, je m’occupe des inondations compensatoires, eux sont en charge des inondations, de l’assainissement au vrai sens du terme », a confié le ministre Diène Farba Sarr. Il note qu’il est « venu voir les populations et atténuer leurs problèmes ».



