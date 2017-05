Diffusion de photos obscènes: Nadège et son amie Liliane arrêtées

Mardi 16 Mai 2017

L’ex-épouse du couturier Djily Création est dans une sale affaire. Nadège Da Souza a été arrêtée en même temps qu’une de ses amies, Liliane. Selon des membres de leur entourage, elles risquent d’être déférées aujourd’hui ou demain.



Les deux amies sont au cœur d’un scandale de photos obscènes partagées sur le réseaux sociaux Whatsapp et Facebook. Dans cette affaire, Nadège et son amie sont accusées d’avoir diffusé les images de Lika Dioum, présentée comme amie de Nadège et maîtresse de son ex-époux. Les photos en cause ont également été reprises sur un autre site sénégalais.



(Source : Les Echos)

