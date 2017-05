Donald Trump vend son «château» français

Lundi 22 Mai 2017

En plus de sa psicine, des jacuzzis et du terrain de tennis, la propriété de 4,8 hectares a un espace de deux chambres avec bureau, salon et cuisine pour le personnel. (Photo : Sotheby’s International Realty)