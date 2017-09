Drame à Liberté 6: Les gérants de l'auberge en garde-à-vue

L’enquête sur le meurtre d’Awa Ndiaye, poignardée dans une auberge à Liberté 6, est désormais confiée aux éléments de la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar.



En effet, la Police a déjà mis un visage sur le meurtrier selon nos confrères du journal l'Observateur. Il est activement recherché par les limiers, qui ne devront pas tarder à lui mettre la main dessus.



Concernant le couple chinois, propriétaire de l’auberge Golden Sun où le crime s’est déroulé, les enquêteurs s’intéressent particulièrement à eux. Pris depuis le lundi 18 septembre par les éléments de la Police de Grand-Yoff, les deux Chinois font face aux questions des enquêteurs jusqu’hier encore à 21 heures.



Une amie à Awa Ndiaye a également été entendue par les éléments de la Sûreté urbaine. Présente sur les lieux au moment du crime, c’est elle qui a ramassé le téléphone portable et le sac à main de la victime, Awa Ndiaye.



Elle aussi a été gardée en interrogatoire les lundi 18 et mardi 19 septembre. Elle a même été acheminée au Commissariat central où elle a passé un peu plus de trois heures de temps. Avant d’être relâchée.