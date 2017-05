Écrouées, Nadège et son amie Liliane seront jugées demain

Nadège Da Sousa, l’ex du couturier "Djily Création" et son amie Liliane sont dans les liens de la détention, depuis hier.



Suite aux auditions qui ont duré 17 tours d’horloge, elles ont été placées sous mandat de dépôt. Le substitut du Procureur leur a délivré le ticket d’entrée à la prison pour femmes de liberté VI, tamponné de délits de diffusion d’images à caractère phonographique et menaces de mort.



Sauf renvoi de l’affaire, elles seront jugées demain, jeudi. Les deux amies sont accusées d’être les auteurs d’un scandale de photos obscènes, partagées sur Whatshapp et Facebook.



Nadege et son amie auraient diffusé les images de Lika Dioum, présentée comme une amie de Nadège et maîtresse de son ex-époux. (Source : L’Obs)