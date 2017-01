El Hadj Diouf: «Les Camerounais ont montré que les féticheurs étaient meilleurs que les marabouts»

C’est le football. Peut-être qu’il y a des équipes qui ne sont pas faites pour gagner au penalty mais je dois d’abord féliciter nos amis camerounais et comme je les ai toujours appelés, les « féticheurs », les Africains doivent beacoup apprendre d'eux.





Ils ont montré que les féticheurs étaient meilleurs que les marabouts (rire…). Je rigole mais c’était un match dans le match entre moi et mes amis Patrick Mboma, Roger Milla, Gérémi, Bill Tchato…



C’était un match entre nous. Ils me chambraient… Je crois que tous les africains doivent apprendre de cette équipe parce qu’elle dégage une sérénité, elle joue en équipe et ils ont montré que ce ne sont pas des stars qui gagnent les matches mais c’est une équipe qui gagne un match de football.