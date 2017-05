Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Emilia Brobbey- j’ai changé de look parce que je veux un nouveau regard Rédigé par leral.net le Samedi 6 Mai 2017 à 23:28 | | 0 commentaire(s)|

Les fans de la belle actrice Ghanéenne Emelia Brobbey ont certainement remarqué son nouveau look et se demandent si c’est pour un film, mais l’actrice dit qu’elle veut juste un nouveau regard.

Emelia présente actuellement une légère récolte de cheveux et les images de son nouveau look ont étés très vite répandues sur les réseaux sociaux. Selon l’actrice, elle a eu des commentaires positifs sur sa courte chevelure et elle en est ravie.

« La dernière fois que j’avais des cheveux naturels et courts, c’était pendant mon cursus scolaire, il y a plus de 20 ans, alors j’ai décidé de revenir en arrière et ça a fonctionné« , a-t-elle déclaré.

Eh bien, ce n’est pas la seule nouveauté pour l’actrice. Elle assistera à la présentation de son dernier film Twi, intitulé « Adanfo Bone » qui sera diffusé en première au cinéma Eusbett à Sunyani ce week-end. Rappelons que le film a été tourné et produit à Sunyani.

En jetant plus de lumière sur le film, Emelia a déclaré que : «le film nous enseigne à faire attention aux personnes que nous appelons amis et au genre d’influence qu’ils peuvent avoir sur nous. Je dois admettre que c’est un film très intéressant et que tout le monde devrait voir absolument ».



source: Infodaccra





