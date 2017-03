Emmanuel Adebayor:"Jésus m’a guidé vers l’Islam" Il y a quelques semaines, l’attaquant et international togolais Emmanuel Sheyi Adebayor avait choisi de se convertir à l’Islam comme le montre la vidéo ci-dessous où on le voit réciter la shahada ( la profession de foi). Emmanuel Adebayor a joué pour plusieurs clubs anglais, il évolue actuellement à Tottenham. En 2008, il a été élu joueur africain de l’année en 2008

Un article paru dans The Herald explique les 13 raisons qui ont incité l’attaquant vedette de Tottenham à choisir cette religion La figure de Jésus (ʿĪsā ou Aïssa, nom sous lequel il est cité dans le Coran) a été déterminante dans ce choix.



Le footballeur a cité des comportements, des propos, des pratiques de Jésus rapportés par le nouveau et ancien testament qui sont totalement en conformité avec les enseignements du Coran. Citons quelques raisons évoquées par E. Adebayor.( traduction Oumma.com) Jésus (psl) a enseigné qu’il n’y a qu’un seul Dieu et Dieu seul doit être adoré comme cela est enseigné dans le Deutéronome 6: 4, Marc 12:29.



Les musulmans croient également en un Dieu unique ( verset du Coran 4: 171. E. Adebayor a rappelé la pratique du jeûne. Jésus (sur lui le salut et la paix) a en effet jeûnait 40 jours dans le désert «Alors Jésus fut emmené par l’Esprit dans le désert pour être tenté par le Diable. (2) Et quand il eut jeûné quarante jours et quarante nuits, ensuite il eut faim … » (Mat 4:1­2). Le jeûne est également cité dans le Coran (2:183),



Les formules prononcées par Jésus que l’on retrouve dans le Coran : E. Adebayor cite Luc 10.5­6. » Et dans quelque maison que vous entriez, dites en entrant: La paix soit sur cette maison. » Lorsque les musulmans entrent dans une habitation, ils prononcent la formule «Bismillah» et » salam alaikum » (la paix soit sur vous) comme enseigné dans le Coran verset 24:61. Jésus (psl) se lavait le visage, les mains et les pieds avant la prière, ainsi que le font les musulmans avant la salat. Jésus (psl) croyait en tous les prophètes (voir Matthieu 05:17).



Le Coran invite également les musulmans à croire aux prophètes précédents. 3:84 et 2: 285. Jésus (psl) n’a pas mangé de porc comme enseigné dans le Lévitique 11: 7. Les musulmans également ne mangent pas de porc (Coran 6: 145). Jésus (psl) ainsi que d’autres prophètes de la Bible priaient en posant leur front sur le sol (voir Matthew 26: 39). Les musulmans ont font de même (verset 3:43).



Pour E. Adebayor les musulmans sont les fidèles disciples de Jésus (psl). « En me convertissant à l’islam, je deviens également un disciple de Jésus » a conclu l’attaquant de Tottenham.



source: www.oumma.com

