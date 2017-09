Emmanuel Petit : "Réduit à un objet sexuel" après la Coupe du monde 98

Emmanuel Petit ne se montre jamais timide lorsqu'il s'agit d'évoquer son succès auprès de la gent féminine, à son paroxysme après la Coupe du monde 98 et la victoire écrasante de l'équipe de France contre le Brésil au stade de France. Un sujet qu'il aborde à nouveau dans son troisième livre Mon dictionnaire passionné de l'équipe de France qui vient de sortir aux éditions Hugo sport.



Alors qu'il écrit : "J'étais littéralement harcelé. Comment j'ai réagi ? J'en ai profité. Je me suis dit 'profites-en tant que le train est arrêté à quai'" dans son nouvel ouvrage, l'ancien Bleu s'est exprimé sur cette honnête confession au micro de Philippe Vandel samedi 9 septembre, lors de l'émission Ceci ditqu'il anime sur Europe 1. "J'ai cette chance-là de plaire à la gent féminine en général et elles me plaisent bien également", a déclaré l'ancien footballeur de 46 ans. L'ex-coéquipier de Zinedine Zidane est allé encore un peu plus loin en avouant avoir parfois été "réduit à un objet sexuel", une position qui ne lui "a pas déplu".



Emmanuel Petit a ainsi raconté comment certaines femmes très intéressées et entreprenantes allaient jusqu'à le suivre jusqu'aux toilettes au restaurant, ou comment certaines hôtesses de l'air n'ont pas hésité à en faire de même en plein vol. "Il y a prescription maintenant. Mais quand vous êtes en haut de la vague, il y a tellement de sollicitations que c'est très difficile de ne pas succomber. On est faible", a-t-il reconnu.



Se disant à présent "rangé", Emmanuel Petit a ainsi fait référence à sa vie maritale avec Maria, sublime mannequin d'origine russe qu'il a épousée dans la plus grande discrétion en 2014, et avec qui il a deux enfants Violette, 10 ans, et Scala, âgée de 8 ans. L'ancien Bleu a également été marié à Agathe de la Fontaine, avec qui il a eu une fille prénommée Zoé, âgée de 14 ans.



Source purepeople.com