Emmanuel et Brigitte Macron: leur différence d'âge saluée par Madonna ! Rédigé par leral.net le Mercredi 10 Mai 2017 à 12:50 | | 0 commentaire(s)| Au fait de l'actualité politique française, la reine de la pop ne s'est pas seulement intéressée à Emmanuel Macron en tant que nouveau président de la République, mais aussi à Emmanuel Macron, l'époux. C'est ainsi que la chanteuse de 58 ans a découvert que le successeur de François Hollande forme un couple atypique avec son épouse Brigitte Macron, en raison de leur grande différence d'âge.

Quelques heures après avoir célébré la victoire du candidat d'En marche ! sur sa page Instagram - avec deux vidéos mettant en scène ses enfants -, Madonna a publié un nouveau message concernant les époux Macron."Félicitations à Emmanuel et Brigitte Macron. Fait insolite du lundi, la première dame française a 24 ans de plus que son mari et personne ne semble se soucier de leur différence d'âge en France ni n'exige que Brigitte se comporte 'comme une femme de son âge'. Vive la France !", s'est réjouie la superstar, illustrant son post avec une photo du couple prise lors de la grande soirée de célébration organisée sur l'esplanade du Louvre.



Madonna serait encore plus étonnée si elle savait que le nouveau duo présidentiel s'est rencontré sur les bancs de l'école, alors que Brigitte Macron était le professeur de théâtre du jeune Emmanuel. Une histoire peu commune mais totalement assumée et qui s'est fortifiée avec un mariage célébré en 2007.Les Américains expérimentent eux aussi la différence d'âge à la Maison-Blanche puisque vingt-trois années séparent Donald Trump (70 ans) et sa femme Melania (47 ans).



Malgré l'approche de la soixantaine, Madonna n'en demeure pas moins provocatrice. La chanteuse a enflammé la Toile le week-end dernier, en ressortant deux photos audacieuses de ses archives. Topless sur la première, la bouche décorée d'un accessoire qu'elle affectionne tout particulièrement, un grillz, et entièrement sur la deuxième, l'ex de Sean Penn et Guy Ritchie montre une nouvelle fois qu'elle n'a pas de limites.

source: purepeople.com



