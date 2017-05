Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Enfin diplômé, Mark Zuckerberg s’empresse de l’annoncer à sa mère Rédigé par leral.net le Lundi 29 Mai 2017 à 15:03 | | 0 commentaire(s)|

Mark Zuckerberg peut être fier de lui : il a enfin obtenu son diplôme. Mark Zuckerberg n’avait pas tenu la promesse faite à sa mère, à savoir : obtenir son diplôme. Après avoir commencé ses études à Harvard il y a 13 ans, il n’avait pu les finir tant Facebook lui a rapidement demandé du travail. Avec l’empire qu’il a bâti grâce au réseau social le plus célèbre du monde, on imagine que la maman de Mark Zuckerberg avait dû oublier la promesse... Qu’importe. Le co-fondateur de Facebook a tout de même validé ses études.

Ce jeudi, l’université d’Harvard lui a remis un diplôme honorifique. Mark Zuckerberg est donc officiellement docteur en droit. Aussitôt son diplôme en main, il a partagé le bonne nouvelle ... sur Facebook évidemment !

En légende à une photo de lui posant avec son précieux bout de papier, il a écrit : « Maman, je t'avais toujours dit que je reviendrai et que j'aurai mon diplôme. »

Une fois son diplôme en poche, Mark Zuckerberg a prononcé un discours qu’on religieusement écouté les étudiants. « C'est au tour de notre génération de construire de grandes choses », a-t-il notamment déclaré avant de s’indigner contre le système. « Il y a quelque chose qui dysfonctionne dans notre système quand on voit que je peux partir d'ici et gagner des milliards de dollars en 10 ans, pendant que des millions d'étudiants ne peuvent même pas rembourser leurs prêts », a-t-il lancé.



source: voici.fr





Accueil Envoyer à un ami Partager