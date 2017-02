Eudoxie Yao, esthéticienne et masseuse : "Mon corps m'a ouvert toutes les portes d'hôtel"

Jeudi 9 Février 2017

Quand je vous dis, Miss Lolo, Miss Bôtchô, la même perruque, bassin serré, à qui faites-vous allusion ? Comptant plus de 370 000 abonnés sur son compte Facebook et 168 000 sur son compte Instagram, Eudoxie Yao, l’ivoirienne qui prétend avoir les fesses les plus grosses d’Afrique, est l’objet des discussions de plusieurs d’entre nous, il y a ces personnes qui la suivent, qui l’admirent et il y a nous à coté, qui la suivons, juste pour ces fois où elle nous a fait rire malgré nous.