Exclusivité: Dip Doundou Guiss - One Night Feat. Nailah.

Quand l'amour rencontre le rap, il se produit des étincelles de rimes et une mélodie magnifique. One Night , un clip de DIP Doundou Guiss et Nailah.