Fann Résidence : Ami Collé Dieng inconsolable devant Wade

C’est euphémisme que de dire qu’Ami Collé Dieng est une sympathisante de Me Abdoulaye Wade. Et pour preuve, elle vient de rendre visite à ce dernier à Fann Résidence.



Comme on pouvait s’y attendre, la cantatrice incarcérée suite à des propos malencontreux tenus à l’endroit du chef de l’Etat dans une bande audio envoyée sur les réseaux sociaux, a vite fait d’aller voir Wade, juste après son élargissement, ce patriarche qu’elle aime tant et à qui, elle a dédié un a capella, les premières heures qui ont suivi sa sortie de prison, rapporte le site dakarmidi.



Ami Collé qui voue une grande admiration au vieux qu’elle venait de rencontrer pour la première fois, s’est entretenue avec lui pendant de longues minutes sans que rien ne filtre de leur tête-à-tête, ajoute la source.