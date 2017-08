Fann Résidence : Assailli par un «Pds bis », Me Wade veut écourter son séjour au Sénégal

Depuis son arrivée à Dakar pour les Législatives, Me Abdoulaye Wade est toujours assiégé par des militants et parents en détresse. Dans l’impossibilité de satisfaire tout le monde, l’ancien président compterait retourner en France. Surtout avant la Tabaski, fête à laquelle les demandes se multiplient. Il se dit aussi que Me Wade voudrait éviter la prière de l’Aïd à la mosquée mouride Massalikoul Djinane, pour ne pas gêner les membres du gouvernement Macky Sall, notamment le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne.



D’après les proches de Me Wade, ce dernier aurait décidé de rentrer en France dans les prochains jours. Il est fort possible qu’il ne fasse pas la prière de la Tabaski à la Mosquée Massalikoul Djinane.



Deux explications s’imposent pour expliquer ce retour à Versailles. La première, l’ex-président est sollicité incessamment par des cas sociaux ou Parti de la demande social (Pds), la seconde, c’est que Me Wade veut éviter de se retrouver face-à-face avec les membres du gouvernement à la mosquée mouride, ce qui pourrait créer une gêne.



Depuis la demeure de Me Madické Niang où il loge, Me Wade multiplie les rencontres et les audiences. Les alentours de la maison sont pleins de gens qui espèrent être reçus. Parmi eux, des nécessiteux venus demander de l’aide à l’ancien président.



D’après une source autorisée, il est en train de crouler sous le poids d’une très forte demande sociale. Incapables d’accéder à l’intérieur de la villa, les visiteurs font parvenir leurs doléances via les chauffeurs ou les cuisiniers. Dans une boutique pas loin de la maison, se trouve un écrivain public qui rédige les demandes et lettres.



« Le président a beaucoup donné. Mais à ce rythme, le vieux n’en peut plus », se désole-t-elle.



Pour rappel, à 91 ans, Me Wade a réussi à obtenir 17 députés pour sa coalition Wattu Senegaal.



( Le Temoin Avec M. L. Ndiaye)

