Fatick : La région médicale réceptionne sept ambulances médicalisées

La région médicale de Fatick a réceptionné jeudi sept ambulances médicalisées mises à sa disposition par le ministère de la Santé et de l’Action sociale, a constaté l’APS.



La cérémonie de réception des ambulances s’est déroulée à la gouvernance de Fatick en présence du gouverneur de région, Souleymane Cissé, du directeur des ressources humaines du ministère de la Santé, Ibrahima Souka Ndella Diouf et des autorités médicales régionales.



’’Ces ambulances médicalisées sont destinées aux postes de santé de Saré Ndialgui, de Diakhao, de Nobodan, au centre de santé de Passy, à l’hôpital régional de Fatick, aux centres de santé de Niakhar et de Dioffior’’, a précisé le médecin-chef de région, Mamadou Sarr