Fatou Mbaye remporte la couronne de Miss Senegal France 2017.

Le Label Aduna Senegal a présentée 02 Janvier à Paris la finale de Miss Senegal France dans le 10 eme arrondissement plus particulièrement au COMEDIA. Une soirée riche en prestance , élégance et stylée par un publique venu nombreux assister à cette féte du Sénégal à Paris pour magnifier la beauté sénégal. Animée par la reine du "djolof band" Viviane Chidid qui elle aussi a chauffé la salle pour chasser le stress avec son nouveau tube qui est devenu Hit dans le show biz NO STRESS.