Fausse alerte à l'aéroport Léopold Sédar Senghor

Hier, aux environs de 16 heures, un fait insolite s'est produit à l'aéroport Lopold Sédar Sebghor. En effet, un des pneus d'un camion transportant du sable, a éclaté juste au niveau du rond-point de l'aéroport.



La détonation été tellement forte et brusque qu'elle a été entendue jusqu'au loin, et semé le trouble et la terreur sur les lieux. Sous l'effet de la panique, certains ont pris la fuite, en abandonnant leurs chariots. Beaucoup ont pensé à une attaque terroriste, une bombe . Finalement, il y a eu plus de peur que de mal.





L'As