Fête des mères: L'émouvant message vidéo de Dudu à sa défunte maman

Par le haut statut que le créateur Allah SWT lui a conféré, la femme est la seule créature à vivre trois métamorphoses de la vie à savoir les statuts de fille, d'épouse et de mère. Une mère est la seule créature capable de ressentir les douleurs de son enfant. Une mère est la seule capable d'endurer les douleurs de la grossesse et de l'accouchement. Et enfin une mère est la seule qui ose prier pour que son enfant soit meilleur qu'elle ?



Est-ce qu' il peut y exister dans ce bas monde une fortune qui pourra acheter ou remplacer l'amour d'une mère pour son enfant ? Une mère est un mélange d'amour, de patience, de bonheur, d'endurance, de piété, d'efforts et j'en passe.



Cette vidéo est dédié à toutes les mamans du monde, peu importe où elles se trouvent. A celles qui animent les foyers, à celles qui travaillent pour entretenir leurs enfants, à celles qui souffrent dans les hôpitaux et les maisons de Correction loin de leurs enfants et leurs familles, à celles qui luttent chaque jour pour combler leurs enfants, à celles qui ont perdu la vie en donnant la vie et surtout, à celles qui nous ont quittés trop tôt.



Elles sont nos amies, nos mamans, nos confidentes, nos alliée,s nos motivations et nos raisons de vivre ! They run the world ! Prenez soin de vos mamans pendant qu'il est encore temps et n'oubliez surtout pas de leur dire que vous les aimez, de les chérir, les chouchouter avant qu'elles ne partent.



A toutes les mamans du monde. Encore un hommage à ma très Chère maman Ndeye Sophie Wade partie très tôt hélas ! Tu me manques maman ..