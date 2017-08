Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Gabon : le Sénégalais Matar Sylla lance LabelTV Radio "Nelson Mandela", une ambitieuse chaîne panafricaine d'information Rédigé par leral.net le Lundi 21 Août 2017 à 11:35 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Gabonais Ali Bongo a inauguré mardi à Libreville LabelTV Radio "Nelson Mandela", un ambitieux groupe audiovisuel panafricain lancé par le Sénégalais Matar Sylla.



Dimanche, accompagné du Directeur général Ousmane Cissé, le président du groupe il faisait face à la presse pour présenter son joyaux.



72 heures avant son lancement prévu le 14 août par Ali Bongo, Label Radio TV a décliné les grands axes de sa ligne éditoriale, par à travers le président du groupe et son directeur général.



Mactar Sylla et Ousmane Cissé ont expliqué le contexte et la justification du projet, son ambition, l’offre de contenus et son positionnement stratégique.



Sur le projet, Mactar Sylla est parti d’un constat selon lequel l’Afrique est marginalisée dans l’industrie des contenus, de l’édition et la distribution des programmes et services de presse.



A la question de savoir pourquoi implanter ce projet panafricain au Gabon, l'ancien patron de TV5 répond : « le Gabon est le pays africain qui présente les prémisses et d’atouts en matière de projets médiatiques panafricains, et peut s’affirmer comme une plate-forme continentale dans ce domaine.»



Matar Sylla voit Label Tv Radio comme « la voix et une vitrine de l’Afrique émergente avec un enracinement au cœur du continent et une ouverture aux diverses aires géographiques et culturelles»,



Les programmes du groupe seront diffusés par satellite en bandes C et KU et seront reçus en Afrique, en Europe, au Moyen-Orient, en Amérique du nord et du sud.



Cependant, il n'y aura pas que de production maison. Car au côté des programmes produits par la maison, la chaîne envisage de diffuser des journaux télévisés panafricains, à l'image de ce que fait Africable.

Matar Sylla à gauche, Ousmane Cissé à droite



Label TV va aussi déployer un réseau de correspondants dans les quatre coins du globe, depuis New York jusqu’à Pékin en passant par Lausanne, Riyad, Dakar, Cotonou.



Label Tv Radio est -il financé par Ali Bongo et le gouvernement gabonais ? « Non », balaye Matar Sylla, précisant que ce projet est « l’aboutissement de plusieurs années de détermination de défis et de sacrifices énormes». « Il ne saurait être question d’un quelconque financement reçu des autorités gabonaises», a renchéri le Directeur général, Ousmane Cissé.

« Nous voyons là un investisseur privé, un frère africain, qui nous a fait confiance et qui est donc venu investir au Gabon. C’est toute la politique que nous essayons de mener : attirer les investisseurs privés, d’où qu’il soit », a d'ailleurs déclaré le Président Ali Bongo, lors de la cérémonie d'inauguration mardi.

Ainsi après le Sénégal où il a jeté les bases de la modzernisation de la chaîne publique, la RTS, TV5 Afrique en France, et le Cameroun, Matar Sylla poursuit son rêve africain. « L’Afrique doit croire à son potentiel, nous, professionnels, devons prendre nos responsabilités et montrer une Afrique qui bouge ! », a t-il martelé, mardi, lors de l'inauguration.

Yahiya TRAORE, Afrique Connection







