Galerie: La nouvelle vie de stagiaire de Malia Obama

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Février 2017 à 22:11 | | 0 commentaire(s)|

Malia Obama vient tout juste de commencer un stage dans une entreprise de production cinématographique. La jeune femme profite de son année sabbatique pour consolider son CV.

La fille ainée de l’ancien couple présidentiel, Barack et Michelle Obama, semble déterminer à percer dans l’industrie du cinéma. Ce lundi 30 janvier, Malia Obama a débuté un stage dans la célèbre entreprise de production The Weinstein Company. Société appartenant aux frères Harvey et Bob Weinstein. Ce stage occupera la jeune femme pour les quelques mois restants de son année sabbatique. En septembre, elle commencera son parcours universitaire à Harvard.