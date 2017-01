Grand bal de Dakar « Raxass » au CICES : You regale les « frustrés » du jour de l’an Apres la marée humaine notée lors du Grand Ball du 1 janvier, occasionnant la frustration de certains fans de la star planétaire qui n’ont pas pu prendre part à la fête, Youssou Ndour a marqué un grand coup, samedi, en offrant un autre grand concert au Cices. En Chœur, le nombreux public a chanté solennellement avec son You national.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Janvier 2017 à 20:47 | | 0 commentaire(s)|

You tout sourire, des fans comme de joyeux drillent qui dansent, chantent…le Cices ne pouvait rêver meilleur Raxass. Alors, tout est bien qui finit bien ; la réconciliation a été belle. Ils en voulaient encore et encore, ils ont eu un trop plein de sonorités les unes plus endiablées que les autres.



Encore une fois, le roi du Mbalax a mis la barre très haute. Il a élevé sa voix au-dessus du ciel du Cices et fait vibrer ses nombreux fans qui en redemandent encore. En moins d’une semaine, il a réussi à remplir, à deux reprises, l’esplanade du Cices, avec plus de 30 000 entrées enregistrées.



Les milliers de fans ayant fait le déplacement pour communier avec la méga star, lors de la soirée offerte samedi dernier, ont bougé au rythme des mélodies du lead vocal du Super Etoile. « Youssou, yaye Sénégal ! Youssou yaye Sénégal », scandaient-ils à se rompre les cordes vocales. « Je viens de passer une magnifique soirée. Je n’ai pas pu assister à sa prestation de l’autre jour, parce que j’étais venu en retard".



Heureusement que j’avais gardé mon ticket avec moi. Au finish, ça en valait la peine », confie Dieynaba, une médinoise. Malgré leur mésaventure du jour de l’an, les inconditionnels de Youssou Ndour ont encore répondu présents en masse au « Raxass » du Grand Bal 2017à leur grand bonheur.



Source l’Observateur

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook