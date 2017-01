Grosse frayeur à l’usine SIPS de Pikine Guinaw-Rails : Des gangsters enturbannés et armés tentent de dévaliser un container L’entreprise Sips située dans la commune de Pikine Guinaw rails a reçu nuitamment la visite d’une bande de malfaiteurs enturbannés, armés de machettes. Les brigands voulaient dévaliser un container récemment réceptionné au Port autonome de Dakar (Pad) et débarqué dans l’enceinte de ladite entreprise.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Janvier 2017

La veille de la pose de la première pierre de la grande mosquée du département de Pikine et la réception de la deuxième tribune couverte du stade Alassane Djigo par le chef de l’Etat a été mise à profit par un gang de loubards pour tenter de cambrioler l’usine Sips de Pikine Guinaw-rails. Ils ont été toutefois mis en déroute par les vigiles de l’usine. Ces derniers ont braqué les faisceaux lumineux de leurs lampes torches sur les détrousseurs pour les empêcher de commettre leur forfait.



Les malfrats sont arrivés vers 04 heures du matin, à bord d’un taxi devant l’usine Sips (Société industrielle de papeterie au Sénégal) et se sont directement dirigés sur la pointe des pieds vers un container. Ils se font discrets dans l’obscurité, s’affairent autour du container et tentent de défoncer la porte. Les vigiles de l’entreprise entendant le bruit, promènent leurs faisceaux lumineux et tombent sur la bande de voleurs enturbannés. Pris la main dans le sac, les malfrats exhibent leurs coupes-coupes, profèrent des menaces à l’endroit des agents de sécurité et les somment de rester en dehors de leurs agissements délictuels. Mais, les gardiens font la sourde oreille, répliquent aux insultes et continuent d’éblouir les gangsters avec leurs torches. Devant une telle résistance, les malfrats choisissent de se replier au moyen du taxi qui les attend. C'est que la bande circulent en taxi jaune noir pour commettre leurs forfaits notamment en dévalisant les containers du Port déjà ciblés et opèrent en turban avec des machettes



Voyant le mouvement des cambrioleurs, le superviseur des vigiles tente de les contourner avec son véhicule et se rapproche du taxi pour tenter de relever le numéro de la plaque d’immatriculation. Flairent le coup, les cambrioleurs caillassent sa voiture. Le bonhomme panique, s’emmêle les pinceaux et manœuvre en donnant des coups de volant pour s’extirper du bourbier. Le taximan éteint ses feux, démarre en trombe et fonce droit sur la route de Yarakh. Les voleurs couvrent sa retraite par des jets de projectiles, tiennent en respect les gardiens et rejoignent en courant leur taxi.

Alertés, les flics du commissariat de police de Pikine Guinaw rails suspendent leur opération de sécurisation dans les parages, débarquent dans l’usine et constatent que les malfaiteurs sont déjà partis. Ils sautent dans leur fourgonnette et se lancent aux trousses des loubards. Sans succès. Ils procèdent au constat des faits, ouvrent une enquête et lancent la traque aux dévaliseurs qui ciblent les containers nouvellement débarqués au Port autonome de Dakar (Pad) et les suivent jusqu'à destination pour ensuite tenter de les dévaliser. Ils portent tout le temps des turbans, s’arment de machettes et opèrent pendant les heures creuses de la nuit à bord d’un taxi jaune noir. Ils arpentent le tronçon routier Poste Thiaroye vers la station d’essence Edk de Pikine technopole en passant par la bretelle jusqu’aux alentours du tribunal départemental.



Source Jotay.net

