Hapsatou Sy et Vincent Cerutti : un mariage pour bientôt Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Mars 2017 à 15:14 Hapsatou Sy et son compagnon Vincent Cerutti envisagent prochainement de se dire "oui".

Il y a quelques semaines, dans les colonnes de Paris Match, Hapsatou Sy revenait sur sa rencontre avec Vincent Cerutti. «Dès la première seconde, quand son regard croise le mien, mon coeur se met à battre à 1000 à l’heure. Je vois bien que je lui fais le même effet. C’est inexplicable. (…) Je sais immédiatement qu’il sera le père de mes enfants. A partir de ce moment, telle une adolescente de 12 ans, tous mes dossiers deviennent secondaires, le "dossier Cerruti" est prioritaire».



Un an plus tard, comme une évidence, Hapsatou et Vincent décident de fonder une famille. Et le 20 septembre 2016, ils accueillent Abbie, leur premier enfant, une petite fille ravissante, source de leur bonheur. «C’est notre merveille. Son arrivée bouleverse notre vie. Je suis la plus heureuse des femmes, j’ai l’impression de vivre un rêve éveillé». Mais Hapsatou ne compte pas s’arrêter là.



On envisage de se dire "oui"



Les tourtereaux veulent sceller leur union. Et si l’on en croit les propos tenus par la jolie chroniqueuse à nos confrères de «Closer», Hapsatou et Vincent ne devraient plus tarder à se dire "oui". «J’ai trouvé l’homme de ma vie et j’ai une magnifique petite fille avec lui. Je pense qu’il n’y a pas plus beau mariage que ça», confie-t-elle. «On envisage de se dire oui. Notre couple a surpris, mais c’est la différence qui en fait la richesse. Vincent sait ce qu’il veut, c’est un vrai perfectionniste. C’est ce que je cherchais : j’ai besoin d’admirer mon homme !» Il ne reste plus qu’à décider d’une date !



source: ParisMatch



