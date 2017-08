Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Histoire vécue: La femme de ménage et sa patronne ! Rédigé par leral.net le Lundi 21 Août 2017 à 19:41 | | 0 commentaire(s)|

La Femme de ménage voulait une augmentation de salaire

Et sa patronne voulait 3 raisons



-Femme de ménage (Bonne) : je fais mieux la cuisine que vous ?



-la patronne : qui t'a dit ça ?



-Bonne : votre mari



-La Patronne : OK, seconde raison



-Bonne : je peux faire le repassage des vêtements mieux que vous



-La Patronne : qui t'a dit ça



-Bonne : votre mari



-La Patronne : OK, et la troisième raison ?



-Bonne : je suis également meilleure au lit que vous !



Cette fois-ci, madame était très furieuse, tellement elle est choquée, elle va vers la porte, tourne la clé à double tour, elle va dans la chambre, mets son jogging, prend son foulard et attache aux reins... Elle revient au salon dégage la table et tout ce qui peut gêner pour faire plus d'espace. Elle a le sang chaud et elle était prête à casser la figure de la bonne mais pose la dernière question



-La Patronne: est-ce mon mari qui a dit ça ?



-Bonne : Non madame, c'est le chauffeur qui m'a dit que je suis meilleure au Lit que vous



-La patronne : Pas la peine de parler plus fort... tout doucement s'il vous plaît j'augmenterai Votre Salaire...





Accueil Envoyer à un ami Partager