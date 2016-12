Homme de l’année 2016 Leral.net : Cheikhou Guèye alias Sanekh : la rançon du talent et de la persévérance







En débutant avec le groupe Soleil Levant, Cheikhou Guèye alias Sanekh ne s’imaginait pas qu’en 2016 qu’il serait l’un des précurseurs des téléfilms sénégalais avec Bour Gueweul et Wiri Wiri, jusqu’à mettre fin à la tyrannie des télénovelas brésiliennes de ces dernières années. En plus de cela, Sanekh, l’artiste a aussi admirablement résisté au temps et a su aussi diversifier ses activités, notamment avec la publicité et son métier d’animateur à la TFM.



Sannex avait perpétué le digne héritage de Makhouredia Guèye et de Baye Peulh. Quand il débarquait en 2004 avec le Soleil Levant, c’est Abibou Diop qui pourtant cartonnait avec la série Gorgorlou, une adaptation de la célèbre bande dessinée de TT Fons.



Mais, après quelques téléfilms amateurs comme Lamb Ji, Sanekh est venu à la célébrité avec la pièce Sannex Samb qui a écrasé tout sur son passage. Et depuis lors, il ne cesse de marquer des points avec une palette artistique dense et variée. Sanekh est tout simplement talentueux.





D’ailleurs, les Sénégalais sont toujours nostalgiques du bouffon de 2004 qui, dans la première ébauche du groupe Soleil Levant (Sanex), faisait rire tout le monde avec ses lunettes futuristes. On se remémore aussi le fameux Saneex Samb, vulgaire, rigolo qui montait sur l’arbre de la maison, après avoir bu le lait caillé qu’Aladji (Abdou Aziz Niane) avait réservé pour ses «rawanes».



Ou encore sa conversation dans la chambre avec le neveu d’Aladji qui, selon Sannex, l’avait accusé d’être porteur du virus du Sida. Que dire de sa danse dans Mbaye Bercy, sans oublier sa raillerie sur l’émancipation de la femme et la planification familiale avec les trois amies de sa femme. Des scènes de haute facture avec beaucoup d’ironie et de délire qui restent aujourd’hui encore collector. Il suffit d’aller sur Youtube pour voir combien les Sénégalais raffolent de Sannex Samb.





Le personnage bêtiser de Mor Tojangue a aussi participé à faire aimer le personnage de presque tous les Sénégalais. Ceux de la diaspora aiment voir et revoir ses sketchs pour rire et se remémorer du pays de la Téranga.



La grande prouesse de Sannex au-delà du rire est d’avoir transcendé les années avec la même vigueur artistique. Sanex n’a pas été seulement ce feu lumineux dans le ciel, mais, il a su garder son incandescence.



Cheikhou Guèye a su modulé ses activités avec la publicité et aussi avec de nouveaux rôles, notamment avec Bour Gueweul ou encore Wirir Wiri à la télé.



Sanex travaille aussi aujourd’hui en tant qu’animateur à la TFM et fait aussi la pub pour de grandes marques sénégalaises.





En regardant la série buzz, Wiri Wiri, en passant par le feu follet, Bour Gueweul, les spécialistes de l’art dramatique et de la comédie, se sont rendus compte d’une mutation artistique de Sanekh qui, jadis, mettait en avant ses talents de bouffon burlesque qui faisait rire.



Alors qu’aujourd’hui, Cheikhou Guèye, de son vrai nom, essaie de sentir plus confortable dans des rôles sérieux, sans grimaces, danses… ou encore des insultes.



Cette mutation artistique reste symbolique de son talent et de la variété dans son potentiel dramatique. Au-delà du personnage bouffon, il peut des mouvoir dans des rôles incarnant des personnages sérieux et responsables comme dans Wiri Wiri.



Justement avec Wiri Wiri, Sanekh avec sa bande (Abdou Aziz Niane et Cheikh Ndiaye) ont non seulement fait oublier les grande compagnies de théâtre comme Daray Kocc ou Jamonoy Tey, mais aussi, ont porté un coup de Jarnac aux télénovelas brésiliennes à l’eau de rose.



Ainsi, Sanekh incarne parfaitement le renouveau sénégalais avec les téléfilms sénégalais comme Dinama Nekh, Pod et Marichou entre autres.



Cette réussite avec Wiri Wiri couronne une carrière qui n’était pas évidente et prometteuse au départ. Mais, à force de patience, de créativité, le Soleil Levant a brillé de mille feux. En faisant de lui l’homme de l’année 2016, c’est tout le groupe Soleil Levant qui est consacré par Leral.net comme compagnie artistique de l’année. Salut et chapeau bas à l’artiste.



( La rédaction )



